Doskozil ist nun am Zug

Weil derzeit von manchen in der SP über Nörgler geschrieben und Solidarität und Gemeinsamkeit eingefordert wird. Stimmt, aber den Schalter einfach umlegen und über Herrn Doskozil alles Gewesene vergessen, geht nicht so einfach. Hans Peter Doskozil ist jetzt am Zug, um das verlorene Vertrauen wieder aufzubauen und Brücken zu bauen.

Dazu ein paar Gedanken:

Ein engagierter, nicht fehlerfreier Andreas Babler hat mit Würde die Nominierung von Hans Peter Doskozil zur Kenntnis genommen.

Nun muss die Sozialdemokratie das Wundenlecken der Babler Unterstützerinnen und Unterstützer aushalten. Die Fragen dürfen und müssen erlaubt sein: Haben die Delegierten die Mehrheit der Parteimitglieder vertreten und welches Ergebnis wäre zustande gekommen, wenn Doskozil gegen Babler in eine Stichwahl gegangen wäre? Hans Peter Doskozil ist nun gefordert, er hat die Partei mit seinem Verhalten gegenüber Rendi-Wagner, in eine missliche Lage gebracht und dabei wurde viel "Porzellan" zerschlagen.

Für das Doskozil-Lager bleibt aber wenig Zeit, die eigenen Reihen wieder zu schließen. Es muss rasch zu einer Neuaufstellung kommen, denn ohne Gewerkschaft, der Wiener Landesgruppe und dem Team Andreas Babler, die alle für ihn laufen müssen, wird er keine Wahl gewinnen.

Ferdinand Pay sen., 4470 Enns