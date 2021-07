Doskozil - Rendi-Wagner

Zum Artikel "Rendi-Wagner fühlt sich von Doskozil gemobbt" - in den SN vom 10. Juli - erlaube ich mir einige Bemerkungen: Meines Erachtens hat die gewählte Parteichefin der SPÖ recht, wenn sie sich die permanenten Querschüsse des burgenländischen Landeshauptmannes nicht mehr gefallen lässt. Vor allem die derzeitige SPÖ mit der ehemaligen Mitterlehner-ÖVP zu vergleichen ist Schwachsinn und in keiner Weise nachvollziehbar. Doskozil müsste eigentlich wissen, dass die SPÖ für soziale Gerechtigkeit und unter anderem für eine Erbschafts- und Vermögenssteuer steht und die Forderung erhoben hat, das Arbeitslosengeld zu erhöhen. Themen, die weder in der Mitterlehner-ÖVP und schon gar nicht unter Türkis am Programm standen bzw. stehen. Um künftig nicht als "Querulant" dazustehen, rate ich als überzeugter Sozialdemokrat dem Genossen Doskozil und seinen Heckenschützen, ihre Querschüsse endlich einzustellen, denn damit schaden sie der eigenen Partei. Sollte Doskozil die Absicht haben, den Parteivorsitz zu übernehmen und bei einer künftigen Nationalratswahl als Spitzenkandidat anzutreten, soll er sich gefälligst aus der Deckung begeben und es die Öffentlichkeit wissen lassen. Letztlich bin ich überzeugt, dass die mutige und mit entsprechendem Kampfgeist ausgestattete hochintelligente Rendi-Wagner, wie sie es angekündigt hat, keinen Millimeter zurückweichen wird.





Herbert Stocker, 5020 Salzuburg