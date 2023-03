Doskozil stellt sich der Wahl

Sehr geehrter Herr Dr. Koller, ich habe Tränen gelacht über den ersten (malerischen!) Satz Ihres Leitartikels vom 15. 3. 23: "Der ewige Störenfried Hans Peter Doskozil, von seiner Parteichefin Pamela Rendi-Wagner erst kürzlich zum Heckenschützen erklärt, verlässt die schützenden Stauden und stellt sich der Wahl als SPÖ-Vorsitzender."

Ein Problem, im gleichen Wählerteich zu fischen, wenn es um den mehrheitlichen Konsens in der Bevölkerung zum effizienten Stopp unerwünschter Migration geht, sehe ich aber nicht.

Ihre Glosse auf der zweiten Seite zur WKStA kann ich voll und ganz unterschreiben. Heute darf ich daher sagen: You made my day!



Dr. Silvester Schröger, 5020 Salzburg