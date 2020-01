Drängende Frage: Haben Sie Besitz?

Eines vorweg, lasst mich Beifall klatschen. Chapeau, Herr Redakteur Fröschl! Dessen journalistische Kommentare und Aktivitäten sind stets geprägt von klaren, deutlichen Denkanstößen und Botschaften, gepaart mit einer großen Portion Weitblick, Fairness und wohltuender sozialer Kompetenz.

Hermann Fröschls Standpunkt vom 31. 12. 2019 mit dem Titel "Besitzen Sie Eigentum? Die Frage wird drängender" könnte treffender und vielsagender nicht kommentiert werden. Die schon jetzt große Zahl jener Menschen, welche kein Eigentum (Haus, Wohnung, Grundstück) besitzen, wird sich in naher Zukunft nicht nur im urbanen, sondern auch im ländlichen Raum exorbitant erhöhen. Dem vermögenden Teil unserer Gesellschaft ist, teils von Gier getrieben, durch die Nullzinspolitik und eine quasi Null-Vermögenssteuer-Politik ex lege die Rutsche gelegt, den/die kleine/n Mann/Frau in die Verarmung zu treiben. Ist der Gesetzgeber auch zukünftig nicht gewillt und weiterhin säumig, längst überfällige abgabenrelevante Lenkungsmaßnahmen zu implementieren, so steuern wir mit Riesenschritten auf eine Zweiklassengesellschaft zu. Alles schon einmal da gewesen. Mieter und Vermieter - Lehensnehmer und Lehensgeber - Sklaven und Herren.



Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl