Drehkreuz Salzburg

Der Herr Dr. Zuzan möchte gerne in seinem Leserbrief (SN-Lokalteil vom 13. 6. 2020) den Salzburger Flughafen zum Aviation-Drehkreuz machen.

Dazu kann ich ihn nur bitten, einmal im Februar einen Samstag, an dem bis zu 240 Flugbewegungen stattfinden und alle paar Minuten ein Flieger landet oder abhebt, in Elsbethen zu verbringen. Für uns verlorene Samstage!

Ich wäre auch neugierig was die Freilassinger dazu sagen, die ja schon länger gegen den Fluglärm protestieren und mit was - mit Recht! Daher wird die Südroute mehr beflogen, was wieder Fürstenbrunn, Anif und eben Elsbethen stark betrifft. Des einen Leid des andern Freud!



Josef Blank, 5061 Elsbethen