Drei junge Parteispitzen im Land

Landeshauptmann Dr. Haslauer bezeichnete am Sonntag den Ausgang der Landtagswahl als "interessantes Ergebnis". Noch interessanter wäre eine sich daraus ergebende Regierungskoalition aus FPÖ, SPÖ und KPÖ plus. Diese Gruppierung hat mehr als jede andere gewonnen, hätte eine eindeutige Mehrheit (21 Sitze), wäre mit rechts/links 10/11 gut ausgewogen und erlaubt mit drei jungen Parteispitzen einen Generationswechsel im Land.

Diese drei Politiker(in) könnten nun zeigen, dass sie nicht nur gut reden, sondern auch gut - und hoffentlich besser - handeln können. Die Latte der Ergebnisse der letzten fünf Jahre bei Themen wie Energie(politik), Wohnungs(kosten), Verkehrs(misere), Pflege(notstand) und Klima(schutz) liegt mehr als tief und es kann daher mit einem neuen und diversen Team an sich nur aufwärts gehen.

Also Frau Svazek, Herr Egger und Herr Dankl: Worauf warten Sie? Ergreifen Sie die Initiative, krempeln Sie die Ärmel hoch und zeigen Sie uns, was Sie zum Wohle aller Salzburgerinnen und Salzburger erreichen können.





Dr. Martin Nüchtern, 5081 Anif