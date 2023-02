Drei Milliarden Euro für S-Link

Den Leserbrief von Frau Flora Hübel, MEd in den SN am 4. 2. 2023, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben - eine derartige verfehlte Kostenschätzung - wer schätzt da eigentlich …?

Für mich gäbe es nur ein Ziel: das bestehende Schienennetz zu sanieren, auszubauen und klimafreundliche Zubringer (z. B. mit Sonnen- u. Windstrom betriebene Fahrzeuge) zu schaffen, anstatt durch den Schienenbau - einem gewaltigen Eingriff in die schöne Aulandschaft zwischen Salzburg und Hallein - eine Schneise der Verwüstung zu hinterlassen.



Gaby Strobl, 5400 Hallein