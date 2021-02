Drei Schülerinnen mit ihren Familien abgeschoben

Zwar ist es richtig, dass Art 1 BVG Kinderrechte nicht dazu führt, dass bei einer Abwägungsentscheidung, bei der das Kindeswohl anderen Interessen gegenübersteht, die Entscheidung stets zu Gunsten des Kindeswohls ausfällt. Dennoch ist darauf zu achten, dass im Zusammenhang mit Ausweisungsentscheidungen im Fremdenrecht öffentliche Interessen nicht immer überwiegen.

Der Ausweisung steht insbesondere die Integration der Minderjährigen entgegen. Auch, dass die Familien bereits seit 2010 negative Asylbescheide erhalten und alle Rechtsmittel ausschöpften, kann dem Interesse nicht entgegenstehen, das die Republik daran hat, dass die Kosten, die für die Ausbildung der Schülerinnen angefallen sind, nicht ohne added value bleiben.

Durch eine Änderung der Rechtslage sind die in der UN-Kinderrechtskonvention normierten Rechte minderjähriger Flüchtlinge in das BVG Kinderrechte zu übernehmen. Damit würde Österreich seiner Verpflichtung aus Art 4 UN-KRK nachkommen, wonach alle geeigneten Mittel einzusetzen sind, um Kinderrechte zu verwirklichen.







Dr. Paul Schwarzenbacher, 1070 Wien