Dreier-Koalition wäre begrüßenswert gewesen

Der Vorschlag von Landeshauptmann Haslauer, eine Dreier-Koalition, getragen von ÖVP, FPÖ und SPÖ, zu bilden, wäre in Anbetracht der großen Herausforderungen der kommenden Jahre sehr begrüßenswert gewesen. Sowohl das Ziel der Erreichung von Klimaneutralität als auch die Anpassung an den Klimawandel sowie die zunehmende Polarisierung zwischen den mächtigsten Staaten der Welt stellen insbesondere kleine Staaten wie Österreich vor erhebliche Herausforderungen. Die bloße Fortführung und inkrementelle Anpassung von Politiken im bisher bewährten Rahmen wird vielfach keine tragfähigen Antworten auf dieselben zulassen. Nach der NR-Wahl 2024 könnte Salzburg ein Modell für ganz Österreich sein. Vielleicht besinnen sich doch noch die Parteigremien, bevor sie voreilig eine vielversprechende Variante ungenutzt lassen. Die Nachteile von anderen, weniger geeigneten Lösungen werden die Bürger tragen müssen. Eine weitere Radikalisierung an den politischen Rändern ist dann zu befürchten. Ich vertraue auf die Flexibilität und Lernfähigkeit der Politiker.





Dr. Klaus Radunsky, 1010 Wien