Dreiste ÖVP-Wahlwerbung

Zur halbseitigen Wahlanzeige der ÖVP Salzburg zum Thema Strompreis ("Auf den Landeshauptmann ist Verlass! Österreichs günstigsten Stromtarif durchgesetzt") vom 1. 4. 2023:

Da muss man sich die Augen reiben vor so viel Dreistigkeit unter der Prämisse Landtagswahl in Salzburg. Ich wusste gar nicht, dass Herr Haslauer die Strompreise der Salzburg AG bestimmt. Normalerweise (laut Aktienrecht) ist dafür der Vorstand des Unternehmens zuständig. Vielleicht zur Erinnerung:

Am 1. Jänner 2023 hat die Salzburg AG die Strompreise von 11,34 auf 27,0 Eurocent pro kWh erhöht. Da war natürlich der Vorstand zuständig und nicht der LH Haslauer und die ÖVP. Ein Schelm wer sich da was anderes denkt. Ich hoffe, auch eingefleischte ÖVP-Wähler realisieren den plumpen Versuch, die Leute hinters Licht zu führen.

Die im Inserat verkündete Preissenkung tritt übrigens erst ab 1. Juni 2023 in Kraft. D. h. die Salzburg AG streift die riesige Differenz für zwei Monate selbst ein und kommt nicht den Verbrauchern zugute. Man wird das allerdings erst in der Bilanz des Jahres 2023 sehen können. Hier wäre das Eingreifen des Aufsichtsratsvorsitzenden LH Haslauer bei der Salzburg AG notwendig, um die Verbraucher so rasch als möglich zu entlasten. Aber vermutlich findet die nächste Aufsichtsratssitzung erst im Juni statt.

Der Grund für die Preissenkung liegt übrigens nicht an der ÖVP und Herrn Haslauer, sondern daran, dass der Großhandelspreis für Gas und Strom - mit dem übrigens die Preiserhöhung vor drei Monaten lautstark begründet wurde - derzeit wieder auf dem Niveau Mitte letzten Jahres liegt.

Dr. Maximilian Dielacher, 2352 Gumpoldskirchen