Dreister Diebstahl am helllichten Tag

Es liegt mir am Herzen, einen erschreckenden Vorfall, der meinem 82-jährigen Vater vor Kurzem passierte, mit den Bewohnern Salzburgs zu teilen.

Gemeinsam mit meiner Mutter fuhr mein Vater am 28. 9. 2023 in die Stadt. Dort erledigte meine Mutter auf der Schranne ihre Einkäufe, während mein Vater im Auto wartete.

In dieser Zeit näherte sich ein Mann dem Fahrzeug und bat um einen Münzwechsel, welchen mein Vater höflich abwies. In dieser kurzen Zeit musste der Fremde wohl das Portemonnaie, welches in der Mittelkonsole lag, entdeckt haben. Es schien, als ginge er weiter, als er plötzlich auf der anderen Seite die Tür aufriss und mit der Geldtasche in der Hand davonlief.

An dieser Stelle möchte ich mich bei der Polizei, welche innerhalb kurzer Zeit zur Stelle war, recht herzlich bedanken. Sie stand meinen Eltern mit Ruhe und Souveränität zur Seite.

Als mir mein Vater von dem Vorfall erzählte, war ich wirklich schockiert und entsetzt über die Hemmungslosigkeit, einen älteren Herrn am helllichten Tag zu beklauen. Zudem dieser Vorfall nicht in einer großen Menschenmenge geschah, sondern von Person zu Person.

Sollten Sie also ein schwarzes Portemonnaie auf den Straßen Salzburgs finden, bitte ich Sie, es im Fundbüro abzugeben.

Meinem Vater liegt sehr viel daran, da es ein Geschenk war.

Marion Weixelbraun, 5151 Nußdorf am Haunsberg