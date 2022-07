Duale Akademie für mehr Berufe

Zum Artikel über AHS-Schüler und Lehrberuf: Ihr Artikel stellt die Frage, wie man AHS-Schüler für eine Lehre motivieren kann. Solange Schüler und deren Eltern die Lehre als weniger erstrebenswert als die Matura ansehen, wird sich an der Situation nichts ändern.

Als einzigen Ausweg sehe ich nur eine noch viel umfassendere Bekanntmachung und Einführung der Dualen Akademie in ganz Österreich. Dieser interessante Bildungsweg einer verkürzten Lehre nach der Matura sollte für viel mehr Berufe möglich sein, als derzeit angeboten werden.

AHS-Maturanten, die sich

z. B. nach einem Studienabbruch gescheitert und orientierungslos fühlen, sind in der Dualen Akademie bestens aufgehoben. Nicht jeder ist für ein Studium geeignet. Viele AHS-Maturanten bringen hingegen beste Voraussetzungen für eine Ausbildung in einem Lehrberuf mit. Ich kann die Duale Akademie aus einer persönlichen Erfahrung heraus nur empfehlen und hoffe, dass sich in Zukunft viel mehr AHS-Maturanten für diesen abwechslungsreichen und gut bezahlten Bildungsweg entscheiden!



Anna Morpurgo, 4020 Linz