Dürfen wir noch Jeans tragen?

Herr Behr, vollinhaltliche Zustimmung zu "Wer braucht ein Reinheitsgebot in Kunst und Kultur?" (25. 8.). Nur drei Beispiele als Ergänzung: Was wären die mittelalterlichen Troubadoure gewesen ohne den Einfluss der islamischen Musik? Was wäre der Jazz in all seinen Facetten ohne den Mix aus verschiedensten Kulturen?

Was wäre die Weltmusik, wenn sie sich nicht der vielen Musikstile und -instrumente bedienen dürfte? Anders herum gefragt: Dürfen jetzt keine weißen Europäer mehr Blues spielen oder Gospels singen?

Dürfen wir jetzt nicht mehr Mozarts "Rondo alla Turca" hören, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen?

Dürfen wir als Alpenländer nur noch Lederhose tragen und schuhplatteln, weil selbst Jeans eine kulturelle Aneignung darstellen?

Christoph Janacs

5081 Niederalm