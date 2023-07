Dummheit und Gier sind grenzenlos

Wie korrelieren Einsteins, Senecas und Stephen Hawkings Weisheiten? "Die menschliche Dummheit ist unendlich". "Die Gier ist die verheerendste aller Menschenseuchen". "Mit unserer Gier und unserer Dummheit werden wir uns eines Tages selbst ausrotten". Die gigantische Bodenversiegelung und exzessive Zerstörung von Ackerland scheint end- und grenzenlos. Der Betonierungswahn vernichtet rigoros wertvollste Ackerflächen im Minutentakt. In den letzten 25 Jahren jeweils unglaubliche dreißig Fußballfelder pro Tag! Bodenfraß - die maßlose Raffsucht von Investoren, Immobilienhaien und Bauwirtschaft. Die "Betonierungsraupe Nimmersatt" frisst sukzessive, unaufhaltsam unser aller gemeinsamen Nährboden auf. Zudem Ausverkauf der Heimat. Chaletdörfer im Vormarsch. Tausende fingierte Hauptwohnsitze von Ausländern längst Usus. Die Seuche Gier - Zigtausende leerstehende Liegenschaften und Wohnungen. Gewinnmaximierung um jeden Preis. Stetig, unverhältnismäßig steigende Mietpreise treiben selbst fleißige, arbeitssame Menschen in die Verarmung. Skrupellose Tycoons und Multimillionäre krallen sich unter dem willfährigen Patronat der Politik, ohne Rücksicht auf Mitmenschen oder Umwelt, beinahe alles. In Anlehnung an die Weissagung der Cree: "Erst wenn der letzte Hektar nützlicher Boden zubetoniert, asphaltiert oder zugepflastert ist, werden wir realisieren, dass man Geld nicht essen kann".





Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl