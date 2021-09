Durch vernünftiges Heizen Energie und Geld sparen

Gleich eines vorweg: Es ließen sich sehr viel Heizkosten einsparen, nämlich durch klügeres Heizverhalten. Es fängt schon damit an, dass man in einer normalen Wohnlage in Österreich nicht bis in den Juni hinein heizen müsste, und auch nicht Ende August, bei den ersten kühleren Tagen, schon wieder die Heizung quasi auf Anschlag aufdrehen müsste. In meiner Kindheit begann die Heizperiode etwa Mitte Oktober und dauerte maximal bis Mitte April, obwohl das Wetter damals deutlich kühler war als heute. Und auch wurde im Winter in der Wohnung nicht auf 26°C aufgeheizt, und in der Nacht drehte man die Heizung ganz ab. Man saß im Winter eben im Pulli beim Fernsehen, und nicht in Boxershorts und T-Shirt. Sowohl vom gesundheitlichen Standpunkt als auch aus umwelttechnischen Gründen sollte eigentlich nie über 22°C geheizt werden. Das würde der Umwelt, der Gesundheit und dem Geldbörsel Vorteile bringen, oder? Auch die permanente Überheizung von öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Ämtern oder Einkaufszentren sehe ich kritisch.







Dr. med. Bernd Sommer, 8044 Graz