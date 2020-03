Durchhalten und zu Hause bleiben

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des SARS-Covid-19 Virus in Österreich und auch bei uns in Bayern sind absolut notwendig und stoßen bei mir und einem Großteil der Bevölkerung auf Zustimmung. Herr Bundeskanzler Kurz und Herr Ministerpräsident Söder handeln besonnen, vorausschauend und richtig!

Die Ausgangsbegrenzungen schränken uns alle natürlich in unserer gewohnten Freiheit massiv ein, aber ist es nicht besser, mal zuhause zu bleiben, auf liebgewordene Freizeitvergnügungen zu verzichten, als krank zu werden und auch andere Mitmenschen anzustecken? Die sozialen Kontakte können in dieser schweren Zeit durch E-Mails, Whatsapp, SMS, Telefon und vielleicht auch mal wieder einen netten Brief aufrecht erhalten werden.

Ich habe eine behinderte Tochter, der ich es nicht erklären kann, warum sie ihrer gewohnten Förderstätte fernbleiben muss. Es ist eine immense Herausforderung und Aufgabe, diese Situation allein zu meistern, zumal ich meinen Gatten durch einen tödlichen Radunfall verloren habe.

Ich spreche sicher für alle Eltern behinderter Kinder, die jetzt zuhause "bei Laune" gehalten, beschäftigt und rund um die Uhr pflegerisch versorgt werden müssen. Wahrlich keine leichte Aufgabe.

Also, bleibt zuhause, haltet durch, so wie wir Eltern mit besonderen Kindern dies auch tun werden und müssen.



Ingrid Brandner, D-83471 Schönau am Königssee