"Durchschnittsmatura" wäre ein Fehler

Antwort auf den Artikel "Schüler wollen eine Matura ohne Prüfung" in der Lokalausgabe vom 30. März 2020:

Die Forderungen, eine Matura aus den Durchschnittsnoten der letzten Jahre zu machen, wäre ein großer Fehler mit Folgen. Die Matura hat in den letzten Jahren sowieso schon ihren Wert und ihre Stellung in der Gesellschaft teils verloren, wenn jetzt auch noch die Matura hergeschenkt werden würde, würde das den nationalen, aber auch den internationalen Ruf der Reifeprüfung in Österreich schädigen. Ich als Maturant im Jahrgang 2020 möchte auf keinen Fall eine Matura erhalten, die von anderen belächelt und eventuell im Ausland nicht einmal anerkannt werden würde.

Außerdem würde diese "Durchschnittsmatura" auf keinen Fall fair sein, denn die Notengebung an verschiedenen Schulen ist weder zentral noch öffentlich einsehbar. Also gilt das Argument einer fairen Lösung, die viele in der "Durchschnittsmatura" sehen, nicht.



Leonhard Braun, 5071 Wals