E-Autos: Kommt eine Pleitewelle der Autohändler auf uns zu?

Da wird Werbung für den Kauf von Elektroautos gemacht, sehr große Nachlässe (leider nur für Unternehmer) gegeben, parallel dazu steigt der Strompreis ins Unendliche. Dass das Elektro Auto nicht die Zukunft ist, kann sich jedes Kleinkind vorstellen. Mein Sohn fährt ein teures E-Auto. Ich hab ihm beim Kauf schon gesagt, den nimmt dir in fünf Jahren kein Händler zurück.

Die Regierung will ab 2030 keine Autos mit Verbrennermotoren mehr zulassen. Wie geht das weiter? Was machen all die Gebrauchtwagenhändler mit den Fahrzeugen, die auf Halde stehen. Müssten alle verschrottet werden.

Dann kommt eine Pleitewelle der Autohändler auf uns zu. Prost Mahlzeit.

Robert Wernik, 5020 Salzburg