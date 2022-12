E-Autos: Wie sieht die Zukunft aus?

Auf Grund meiner über 55-jähriger Tätigkeit als Techniker in der Automobiltechnik werde ich oft gefragt, ob das Elektroauto wirklich gescheit ist. Ich sage immer; macht euch selbst ein Bild. Leider haben die Politiker das Thema nicht zu Ende gedacht. Bisher forcieren sie den Kauf von E-Autos durch Steuervorteile und Förderungen, wodurch fast alle Unternehmer diesen Vorteil in Anspruch nahmen.

80 Prozent des E-Autoumsatzes kamen von Unternehmen, nicht von Privaten.

Derzeit kommen nahezu 50 Prozent des Stroms nicht aus grünem Ursprung, sondern aus Kohle, Atom oder Gas.

Die Herstellung der Batterien ist durch die Gewinnung der seltenen Erden eine abzulehnende Umweltbelastung. Die Fahrzeugbatterie muss nach circa sieben Jahren getauscht werden, da kommt dasselbe nochmal plus die Kosten auf den E-Autobesitzer.

Die zu kurze Reichweite sinkt speziell im Winter um weitere 20 Prozent. Die Wasserstofftechnologie wäre gut, dauert aber noch. Ich würde der Autoindustrie vorschlagen einen umweltfreundlichen Verbrenner zu bauen, mit allen zur Verfügung stehenden Technologien. Es wäre dadurch möglich, einen Motor zu entwickeln, der unter 70g CO²/km Ausstoß liegt. Der ist in Summe umweltfreundlicher als jedes aktuelle E-Auto. Ein solcher Verbrenner wird auch von verantwortungsvoll denkenden Menschen gekauft. Geschieht das nicht, fährt jeder ein altes Fahrzeug mit doppeltem CO2 Ausstoß die nächsten zehn Jahre weiter.





Bodo Grebner, 5412 Puch