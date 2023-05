E-Bikes eines Essenszustellers sind zu schnell unterwegs

Eigentlich darf ein E-Bike in Österreich nur bis 25 km/h elektrisch unterstützt werden. Doch es ist offensichtlich, dass die orangen, firmeneigenen E-Fahrräder insbesondere eines Essenszustellers über diese Geschwindigkeit hinaus unterstützt werden. Diese E-Bikes sausen, ohne dass die Boten merklich in die Pedale treten, eindeutig über 25 km/h an der Salzach entlang. Ich ersuche diesen Essenszusteller, seine orangen E-Bikes vorschriftsmäßig anzumelden, mit Kennzeichen zu versehen und zu versichern, dann können die Boten schnell und insbesondere rechtskonform ihrer Liefertätigkeit nachgehen, denn irgendwann wird auch die Fahrrad-Polizei diese E-Fahrräder überprüfen und dann werden wahrscheinlich die eigentlich unschuldigen Boten bestraft.

Raphael Schamal, MAS, 5020 Salzburg