E-Bikes fördern Lust am Radfahren

Zum Leserbrief von Dr. Karl Wilhelmstätter: Beim Moped muss man nur Gas geben, ein E-Bike ist sehr wohl zum Treten da. Dieser "Modetrend" hat voll eingeschlagen. Es ist doch gut, wenn die Menschen wieder Lust haben sich zu bewegen, anstatt in den Biergärten zu sitzen und sich den Bauch vollzuschlagen. Selbst ältere Menschen haben wieder Gefallen gefunden an der Bewegung mit dem Rad, was aufgrund eines E-Motors möglich ist.

Jeder kann selbst entscheiden, ob und wie viel Sport er macht, mit oder ohne E-Motor, jedoch fördert es die Gesundheit, Gemeinschaft und die Beziehung. Seit ich mein E-Bike besitze, kann ich endlich mit meinem Mann mithalten, und die tollsten und steilsten Bergtouren mitmachen. Ein normaler Radweg ist langweilig, dazu brauche ich kein "Moped".





Christine Wieland, 5201 Seekirchen