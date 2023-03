e-Fuels: Wo liegt das Problem?

Die SN haben von der Unmöglichkeit berichtet, dass mit "grünem Strom" hergestellte synthetische Kraftstoffe im künftigen ökofreundlichen Energiemix eine Rolle spielen könnten. Das stimmt zweifellos, wenn man darin nur Quellen "dünner" CO2-freier Energie wie Wind, Sonne und Biomasse gelten lässt: Zu teuer und mit etwa 25 kWh Energieaufwand pro Liter zu aufwändig heißt es. Diese Einschätzung ist schnell auf den Kopf gestellt, wenn man den Champion der hohen Energiedichte, die CO2-freie Kernkraft, mitmischen lässt: Mit einem Kilogramm Uran (Kurs US$ 50/kg) kann man in sicheren Kernkraftwerken der neuesten Generation ohne Atommüll 25 Millionen Kilowattstunden einer klimaneutralen Stromernte einfahren. Das ergibt eine Million Liter Treibstoff für die Industrie, die Fahr- und Flugzeuge, die Schiffe, die Haushalte, etc. Die Gewinnung von Uran aus dem Meerwasser - vier Milliarden Tonnen sind darin gebunden - ist zum Preis von $ 80 pro Kilo preiswert möglich, die Rohstoffabhängigkeit von Schurkenstaaten damit hintangehalten.





Kons. Dipl. Ing. Dr.-Ing. Franz Christian Brandner, 5280 Braunau am Inn