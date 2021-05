E-GovG: Englisch sogar im Nationalrat

Den nicht genug zu lobenden und zu unterstreichenden Leserbriefen von Frau Umundum ("Wohin entwickelt sich die deutsche Sprache?", SN v. 3. 5.) und von Herrn Wutzl ("Englische Titel: Chief Medical Officer", SN v. 5. 5.) muss ich unbedingt noch ein Schmankerl hinzufügen: Der - doch zweifellos der österreichischen Bundesverfassung verpflichtete - Nationalrat hat am 29. Jänner 2004 eine neues Gesetz beschlossen: "Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen Verkehrs mit öffentlichen Stellen".

So weit, so gut. Aber wie wird dieses Gesetz mit seinem Kurztitel bezeichnet? Bitte festhalten: "E-Government-Gesetz - E-GovG"! Damals habe ich wirklich gedacht, ich lese nicht richtig. Und dass man dem österreichischen Nationalrat doch Art. 8 Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes vor die Nase halten müsste: "Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte, die Staatssprache der Republik." Dies also als Negativbeispiel der Sonderklasse!

Dr. Heinz Waldegg, 1030 Wien