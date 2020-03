E-Learning: Chance und Herausforderung

Mittlerweile befinden wir uns am Ende der zweiten Woche des Distance Learning. Unser Resümee bis jetzt: Den Lerneinsatz seitens der Schülerinnen und Schüler betreffend stellen wir größtenteils eine Steigerung fest, zumal die Aufgaben zur Gänze eigenständig erledigt werden müssen. Das fördert aber wiederum Stress, da sowohl viele Aufträge gleichzeitig aufgegeben werden als auch gewisse Fragestellungen in digitaler Form in vielen Schulbüchern oft nicht selbsterklärend sind und ohne die Unterstützung einer Lehrperson nicht machbar sind.

Hinzu kommen zahlreiche technische Probleme, die die Arbeit erschweren: Das Internet und einige Plattformen sind aufgrund der vielen Nutzerinnen und Nutzer überlastet. Auch sind viele mit den Programmen und den Systemen überfordert aufgrund ihrer mangelnden Kenntnisse im Bereich IT. Auch eine große Herausforderung ist es, den Überblick über die Aufgaben nicht zu verlieren.

Dennoch kann man die derzeitige Situation als neue Chance in der Entwicklung der Digitalisierung sehen, weil man alles online machen muss, das heißt wiederum, man benötigt weniger Bücher und Hefte und leistet somit sicher einen großen Beitrag zum Umweltschutz.

Was uns aber am meisten fehlt, ist das Miteinander in der Klasse von Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen, sich Face to Face unterstützen zu können, gemeinsam zu lachen und sich über dieselben Dinge zu ärgern. Was uns diese Zeit aber auch bringt: Wir sind als Klasse noch ein Stück weiter zusammengerückt.

Übrigens: Auch dieser Leserbrief der dritten Handelsschule ist das Ergebnis einer produktiven Videokonferenz.



Abschlussklasse der HAS Zell am See,, stellvertretend für die Klasse eingesandt von Mia Salihbasic und Tanja Stevanovic