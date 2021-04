E-Mobilität ist derzeit nicht möglich

Überall wird von der Politik gefordert, dass die Leute auf Elektrofahrzeuge umsteigen sollen. Das Land bietet dazu sogar Förderungen an - doch wie soll dies vor allem im verkehrsreichen Raum der Stadt Salzburg funktionieren?

Für Personen, die Parkmöglichkeiten bei ihren Häusern haben, ist es einfach möglich, eine Ladestation zu installieren, um auf Elektromobilität umzusteigen. Dies ist aber nur in den Randbezirken der Stadt Salzburg umsetzbar. Wie, besser wo sollen Personen, die in der Innenstadt oder z. B. in Stadtteilen wie Lehen, Taxham oder Schallmoos wohnen, ihr Fahrzeug nahe dem Wohnbereich tanken? An sehr vielen Stellen in der Stadt Salzburg gibt es verkehrstechnisch günstig gelegene Tankstellen, doch mit der Versorgung mittels E-Ladeinfrastruktur schaut es sehr schlecht aus.

Ja, es gibt ein paar Ladesäulen, doch es interessiert niemanden, irgendwo eine freie, öffentliche Ladesäule zu suchen - mit viel Glück auch zu finden, falls dort nicht gerade ein anderer lädt oder - noch besser - durch benzinbetriebene Fahrzeuge verparkt ist.

Oder soll zum Beispiel ein Bewohner aus dem Lehener Hochhaus sein Ladekabel aus dem 6. Stock hinunter bis zur Straße und dann vielleicht noch 200 Meter weiter legen, weil er mühsam dort einen Parkplatz gefunden hat?

Die Umsetzung des Vorhabens, die E-Mobilität zu erhöhen, scheitert aktuell an der sehr schlechten Ladeinfrastruktur in der Stadt Salzburg (wird in anderen Orten des Landes nicht besser sein). Die Zahl der Ladesäulen muss innerhalb dieses Jahres um ein Vielfaches erhöht werden. Zwischenzeitlich wäre der Idealfall, dass zumindest in jeder Straße eine öffentliche Ladesäule errichtet wird, denn dies ist zwingend notwendig, um den Leuten den Umstieg auf E-Fahrzeuge schmackhafter zu machen. Die Errichtung der Infrastruktur ist schnell machbar! Hier muss auf den Landesenergieversorger eingewirkt werden, damit auch diese Unternehmen einmal weiter in die Zukunft denken.





Armin Scholz, 5020 Salzburg