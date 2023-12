E-Mobilität ist auch für Langstreckenreisen sinnvoll

Sehr geehrter Dr. Sommer! Sie schreiben in einem Leserbrief vom 9. 12. 2023 "E-Autos sind sinnvoll für Kurzstrecken". Das ist richtig, fährt doch der Österreicher/die Österreicherin im Durchschnitt täglich nur 34 km. Fast jede zweite tägliche Autofahrt in Österreich ist kürzer als fünf Kilometer, etwa jede zehnte sogar kürzer als einen Kilometer. Ca. 59 Prozent nutzen für Reisen ins Ausland das Auto. Der Rest nimmt andere Verkehrsmittel in Anspruch, in erster Linie das Flugzeug. Laut Tourismusstudien wurden bei 40 Prozent jener Urlaubsreisenden, die mit dem Auto unterwegs sind, eine Entfernung von unter 500 km (einfache Strecke) zurückgelegt, jeweils etwa ein Viertel der Urlaubsreisen fallen in die Kategorien 500 bis 999 km bzw. 1000 bis 1999 km. Bei nur 8 Prozent der Urlaubsreisen wurde eine Distanz von 2000 km und mehr zurückgelegt.

Genau hier möchte ich mit meiner Argumentation ansetzen, denn aus dieser Statistik geht klar hervor, dass der überwiegende Teil der Mobilität auf Kurzstrecken entfällt. Ein bis zwei Mal pro Jahr braucht man eine höhere Reichweite. Das bedeutet aber nur, dass man auf einer Strecke von 1000 km mit einem durchschnittlichen E-Auto zwei bis drei Mal laden muss, mit einem Verbrenner einmal tanken. Ich halte es nicht nur für vertretbar, sondern auch für sinnvoll, alle 300 km eine Pause von 30 Minuten einzulegen. Ich lade Sie ein, meinen Blog www.lovelectric.at zu besuchen, da dokumentiere ich alle meine Langstreckenreisen (natürlich mit einem E-Auto), das sind Reisen zwischen 3000 und 5000 km. Ich kann Ihnen versichern, das geht nicht nur, es ist ein Genuss, elektrisch zu reisen.

Sie sagen auch, die E-Mobilität sei noch nicht ausgereift genug. Das mag insofern stimmen, weil Technologien sich ständig verbessern, das ist einfach ständiger Fortschritt. Aber die E-Mobilität ist der Verbrenner-Technologie schon lange weit überlegen, weil sie um ein Vielfaches effizienter und sparsamer ist. Und wenn der ungeheure Energieaufwand, der notwendig ist, um Diesel oder Benzin zu fördern, zu raffinieren und zu verteilen, wegfällt, wird sehr viel Energie für die E-Mobilität frei. Abgesehen davon besagt eine Studie der TU Wien, dass wir für eine hundertprozentige Elektrifizierung der Mobilität in Österreich gerade mal 18 Prozent des jetzigen Bedarfs benötigen würden, und da sind die Wegfall-Effekte durch das Verbrenner-Aus noch nicht einmal berücksichtigt.

Fazit: E-Mobilität ist unverzichtbarer Bestandteil unserer österreichischen und europäischen Energiewende, je schneller der Bestand steigt, desto besser für unser Klima und damit für uns alle.

Leo Fellinger, 5201 Seekirchen