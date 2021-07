EAG und erneuerbarer Strom?

In Kommentaren in der Presse und im Rundfunk werden die Maßnahmen in Richtung Photovoltaik und Windkraft im Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ausreichend gewürdigt. Man gewinnt den Eindruck, dass das Ziel 100% erneuerbarer Strom das Wichtigste wäre. Aber CO2 aus der Stromerzeugung ist in Österreich das geringste Problem. Wir sind in der Lage bereits ca. 75% unseres Stroms nachhaltig zu erzeugen - vor allem deshalb weil bei uns bereits die Generationen vor Greta Thunberg auf Wasserkraft gesetzt hatten. Natürlich ist jeder Quadratmeter Photovoltaik und jedes Windrad richtig und sinnvoll. Das Problem in Österreich bezüglich CO2 ist aber vor allem der Verkehr, der Privatverbrauch und auch die Industrie (Eisen/Stahl, Zement) - Industrie etwas sinkend, Verkehr in den letzten Jahren fast immer steigend. Unsere CO2-Ziele erreichen wir aber allein mit Umstieg auf 100% erneuerbaren Strom nicht. Die Politik muss auch den Mut haben, dort anzusetzen, wo es manchem Wähler weh tut - warum sind z.B. Diesel steuerbegünstigt (auf 700 Mio Euro wird verzichtet) oder Flugtreibstoffe nach wie vor steuerfrei?





DI Dr. Thomas B. Reisner, 5020 Salzburg