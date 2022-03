Earth Hour - Es geht auch mal ohne Licht

Bezugnehmend auf Ihre Berichterstattung (SN v. 26. 3.) zur Earth Hour möchte ich Folgendes anmerken.

Die Earth Hour zeigte uns wieder einmal, welch große Lichtenergiemengen allein im öffentlichen Bereich eingespart werden könnten, ohne unseren Lebenskomfort zu vermindern. Ist es wirklich notwendig, Sehenswürdigkeiten die gesamte Nacht zu beleuchten, müssen so viele Sportevents abends unter Flutlicht stattfinden, müssen Eingangslampen die gesamte Nacht lang strahlen? Ja, selbst die so energieaufwendige Weihnachtsbeleuchtung muss in diesen Zeiten hinterfragt werden. Wenn wir den nächtlichen Lichtsmog minimieren, ersparen wir uns auch vielleicht das eine oder andere Kraftwerk, und schützen so auch unseren Erholungs- und Lebensraum, welcher ja tagtäglich knapper wird.





Mag. Harald Trummer, 8600 Bruck/Mur