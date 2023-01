Effizienz wird gewinnen

E-Mobilität ist die Zukunft, spätestens 2035. Die Versorgung mit Ladestationen und Energie wird aber noch ein wirklicher Engpass. Auch weil viele Versorger speziell in Österreich noch im Kirchturmdenken verharren. Mit Evaluierungen und falschen Lösungen wie Zeitabrechnung wird man hier zu den Verlierern zählen. Kreativität Lösungen wie einfache Standardanschlüsse in Wohnbereichen, Power-to-Grid-Lösungen, günstige Nachttarife und europaweite Roamingtarife vom jeweiligen Landesversorger sind gefragt. Die deutschen Anbieter mobility+ von EnBW oder Maingau Strom machen in vielen Bereichen vor, wie es gehen kann. Worauf wartet die Salzburg AG noch?

Erich Grossar, 5324 Faistenau