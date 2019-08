Eher "Kiebitze" als Spezialisten

Alexandra Dovgan hätte sich eine gehaltvollere Besprechung verdient, als Derek Weber sie in schlechtem Deutsch und mit unverhohlener Polemik zusammengeschustert hat (SN vom 1. 8., Seite 8):

Es beginnt mit der Feststellung, (dem beim Konzert gar nicht in Erscheinung tretenden) Grigory Sokolov, als dessen Verehrer sich Weber nicht zu erkennen gibt, sei es um die Präsentation eines Wunderkindes gegangen, obwohl dieser im Programmheft ausdrücklich vor einer solchen Zuschreibung warnt.

Webers (ironische) Assoziation beim Auftritt der Pianistin war ein (herziges) Christkind. Es bleibt unklar, welche der pianistischen Eigenheiten er (schon in der Überschrift) mit Leichtigkeit bezeichnet. Für die Zeilen danach hätte ein nachhaltiger Blick ins Programm ohne jedes Hörerlebnis genügt.

Woran Weber feststellt, ob bei Künstlern nur "Können" oder aber auch "Müssen"

dahintersteckt, bleibt er seinen Lesern zu erklären schuldig. Dafür ortet er im (hauptsächlich aus Freunden der Salzburger Festspiele bestehenden) Publikum "eher die Kiebitze als die Konzertspezialisten".

Den konzentriert lauschenden und heftig applaudierenden Markus Hinterhäuser hat er wohl übersehen. Peinlich für ihn und seine Auftraggeber.



Dr. Josef Thonhauser, Univ.-Prof. i. R., 5020 Salzburg