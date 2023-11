Zu Herrn Mag. Breit (Brief an die SN, 31. 10.): Natürlich muss "man" Geld in die Hand nehmen um die Lesekompetenz zu fördern. Aber "Mann" und ebenso "Frau" kann auch etwas dazu beitragen: sich als Lesepate/-in zu engagieren. Es ist dies ein sehr erfüllendes Ehrenamt, bei dem alle Beteiligten "gewinnen" - die Schüler/-innen, die Lehrpersonen und die Lesepaten. Mich, als Lesepatin, erfreut dieses Ehrenamt seit über zehn Jahren.

Mag. Eva Pohn-Weidinger, 5431 Kuchl