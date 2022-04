Ehrenamtliche basteln ihr eigenes Gesetz

Zu "Ehrenamtliche basteln sich ihr eigenes Gesetz" (SN vom 23. 4.):

Ich engagiere mich schon lange in den verschiedenen Organisationen ehrenamtlich, auch weil es mir ein Bedürfnis ist, der Gemeinschaft, in der ich sicher leben kann, etwas zurück zu geben. Elf Milliarden lukrieren Staat, Land und Gemeinden von den Ehrenamtlichen, für die gibt es dann ab und zu eine paar "Würstchen" mit einem Bier und vielen Worten. Okay, wer aber kümmert sich um die Arbeitgeber, die Ehrenamtliche beschäftigen?

Sie sollten solche Personen zumindest steuerlich absetzen können, auch sollte man den Ehrenamtlichen einen monatlichen Pauschalbetrag anbieten, den sie auch an ihren Verein weiterleiten können. Mir kommt oft so vor, dass die öffentliche Hand bewusst diese Personen lobt, um gratis Helfer zu bekommen. Ich weiß von was ich rede, immerhin bin ich seit 60 Jahren bei ÖWR, Feuerwehr, Rettung, Krankenpflege usw. tätig. Es gefällt mir und ich tue es gerne, aber siehe oben.

Hans Bösch, 6713 Ludesch