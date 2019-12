Ehrengrab Hans Schmid

Warum unterstützt die ÖVP die Verlängerung des Ehrengrabs für das Mitglied der NSDAP Hans Schmid für weitere 30 Jahre um 25.517 Euro, obwohl einer ihrer Parteivorsitzenden, Engelbert Dollfuß, von den Nationalsozialisten 1934 ermordet wurde, zu einem Zeitpunkt, in dem Schmid bereits Sympathisant oder Mitglied der NSDAP war? Warum unterstützt die SPÖ dieses Ehrengrab, obwohl viele Sozialdemokraten in Wiener Gefängnissen und in KZs wie Dachau Opfer des Nationalsozialismus wurden? Warum unterstützt die FPÖ das Ehrengrab für Hans Schmid, obwohl sie sich vom "NS-Narrensaum" (Oö. LHStv. Haimbuchner, FPÖ) schon seit längerem befreien will?



Quelle: SN