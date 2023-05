Ehrenplatz im Heimatmuseum für unsere Landeshymne

"Land unsrer Väter" - erfrischend treffend Herrn Fritz Messners moderne Version unserer Landeshymne (Kolumne "Querschläger" im SN-Lokalteil vom 4. 5.): "Behütet vom ewigen Schnee" (sowieso ein Auslaufmodell) können "friedliche Dörfer", von der Tourismuswelle überschwemmt, noch "am sonnigen See träumen"? Und unsere Walser Bauern werden wohl kaum, wenn der Traktor streikt, "mit nerviger Hand" ihre Felder pflügen. Findet sich in der Stadt noch eine "einsame Straße", durch die Mozart mit seiner Unsterblichkeit schreiten könnte?

Die ungeliebte Landeshymne, im Heimatkundeunterricht der 3. Klasse Volksschule in den 1940er Jahren noch ein Fixpunkt, führt seit langem ein Dornröschenschlaf-Dasein. Heute kennen bzw. können selbst manche Honoratioren bei öffentlichen Veranstaltungen weder Text noch Melodie - letztere ist eine Herausforderung für ungeübte Sänger/-innen. "Alles hat seine Zeit" (Buch Kohelet 3). Sie möge einen Ehrenplatz im Heimatmuseum bekommen, wo sich jede(r) über den Zustand unseres schönen Landes in den Jahren des "ewigen Schnees" informieren kann. Das Gelöbnis, "es treu zu hüten den Kindern (Enkeln) als Pfand" eingehalten zu haben, ist zu hinterfragen.

Bemerkenswert: Während in der Bundeshymne die großen Töchter erst spät zugelassen wurden, sind wir im Land unsrer Väter als "Mutter und Wiege" von Anbeginn präsent.



Mag. Lieselotte Fellinghauer, 5071 Wals