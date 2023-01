Andreas Koller hat es mit seinem Beitrag "Wir schützen unsere heilige Heimaterde!" richtig auf den Punkt gebracht. Hauptsache, wir haben alles was wir brauchen, erzeugen sollen es die anderen, egal wie. Und darum wünsche ich mir endlich eine ehrliche Umweltpolitik. Man muss den Menschen erklären, dass wir noch viele Jahre Gas für unsere Industrie brauchen werden. Wo ist der Unterschied, ob wir Gas aus Saudi Arabien, Katar oder Frackinggas aus den USA verbrennen, oder gleich österreichisches Gas? Ist doch besser, gleich in Österreich zu fördern, wo wir anscheinend so viele Lagerstätten haben. Der Traum vom grünen Wasserstoff ist schnell ausgeträumt, wenn wir nicht genug grünen Strom produzieren können, gegen alles regt sich Widerstand, wie wir wissen. Ich bin sicher, Österreich ist in der Lage, die besten Umweltstandards bei der Förderung von Gas oder anderen Bodenschätzen, z. B. Lithium, anzuwenden. Es wird auch die Technik geben, das CO2 wieder in den Boden zu pumpen, wie es andere Länder bereits versuchen. Durch das billige Erdgas aus Russland ist leider jede Innovation in Umwelttechnik verschlafen worden. Wir sollten doch wieder lernen, so viel wie möglich selbst zu erzeugen, unsere Umweltstandards gehören sicher zu den besten der Welt. Es scheitert immer nur an den Methoden, es den Menschen schmackhaft zu machen. Überall wird gemauschelt und alles schon ausgehandelt, bis überhaupt Informationen zu der Bevölkerung vordringen, wie jetzt in Molln in Oberösterreich geschehen. Darum wünsche ich mir mehr Ehrlichkeit vonseiten der Politik, dann wird das Verständnis der Bevölkerung wieder steigen, eigene Bodenschätze zu heben. Man sollte doch stolz sein über so tolle Ressourcen zu verfügen.





Annemarie Hack, 5723 Uttendorf