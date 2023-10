Ehrliches Engagement rund um den Almkanal

Der Almkanal ist ein faszinierendes Gewässer! Seit mehr als einem Jahrtausend bringt er den Salzburgerinnen und Salzburgern Gesundheit und bietet Erholung zum Spazieren, Baden, Surfen. Einmal im Jahr ist sogar ein "Unterwandern" des Mönchsbergs möglich. Für drei Wochen im September, während der sogenannte "Almabkehr" (zum Entwässern und Putzen des Almkanals), fanden heuer wieder Führungen statt. Vormittags Schulgruppen, nachmittags jedermann/frau, insgesamt wurden circa 3000 Abenteuerlustige durch den feuchtkühlen Tunnel geführt. Für uns Kurzentschlossene war unter der Anmeldetelefonnummer niemand erreichbar. Ich blieb dran und erreichte den Wasserwart an der Wehranlage bei der Königseeache und schließlich den Almmeister höchstpersönlich! Beide waren um mein Anliegen bemüht und wir konnten aufgrund einer Absage einspringen. Eine informierte Führerin erleuchtete uns die Geschichte am Weg vom Brunnhaus durch den feuchtfinsteren Pfad durch Salzburg´s Unterwelt... es wurde ein unvergessliches Erlebnis! Vielen Dank an die Zuständigen bei der Wasserwerksgenossenschaften Almhauptkanal/Stiftsarm!



Dr. Lydia Berka-Böckle, 5071 Wals