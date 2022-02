Offensichtlich haben einige Landeshauptleute Angst vor ihrer eigenen Entschlossenheit, welche sie beim Treffen am Achensee zur Schau stellten. Schade, denn dieser Eiertanz um die Impfpflicht zeugt nicht vom Willen, die Pandemie endlich zu einer Endemie zu machen.

Der nächste Herbst und Winter wird uns mit großer Wahrscheinlichkeit wieder mit neuen Covid-Mutationen beschäftigen, die Reisetätigkeit sorgt dafür!

Wollen wir nicht dasselbe Spiel, wie geschlossene Geschäfte, Gastronomie und Hotels, überlastete Krankenhäuser und Schulen, ausgepowerte Menschen etc. wieder erleben, dann hilft am Besten die Impfung.

Mit der Impfpflicht könnten wir bei einer Impfquote von ca. 85 Prozent auf der sicheren Seite sein.

Sollte der Grund für diesen Wankelmut die kommenden Wahlen sein, wird gerade dieses Hü und Hott dieser Führungspersonen ihren Parteien keinen Lorbeer bringen, auch wenn, wie bei der oberösterreichischen Landtagswahl Corona ein Pfui-Wort ist.

Denn bei diesem Hü und Hott wird sogar der sanfteste Gaul stur.

Ja, es ist richtig und notwendig, politische Entscheidungen zu hinterfragen, jedoch bei dieser schwierigen Entscheidung zur Impfpflicht muss man dranbleiben, sonst übernimmt das Virus wie zuletzt die Entscheidung und die Aktion, uns bleibt nur die Reaktion. Das will wohl niemand, nicht einmal die Impfgegner, oder?





Willi Goldner, 5204 Straßwalchen