Eiertanz um die Strompreiserhöhung

Man kann es schon nicht mehr hören, was uns seit Tagen immer wieder wegen der Strompreiserhöhung erzählt wird und was die Regierung dagegen unternimmt (bis 2900 kWh Jahresverbrauch zehn Cent pro kWh und für den Rest die neuen hohen Preise) alles finanziert aus Steuergeldern. Von den Energielieferanten will man die "Übergewinne" abschöpfen. Gleichzeitig hat die Energieministerin betont, dass die 20 Prozent Mehrwertsteuer aber nicht auf den verbilligten Strom angewendet wird, sondern vom ursprünglichen Bruttopreis(!) berechnet wird. Ich verstehe unsere Politiker und auch die gesamte Regierung nicht mehr, warum man sich nicht endlich mit anderen EU-Mitgliedsregierungen zusammenschließt und von der EU fordert, endlich den Strompreis vom Gaspreis zu entkoppeln. Das wäre der einfachste Weg. Die EU wäre schon längst verpflichtet gewesen, dies von sich selbst in die Wege zu leiten, schließlich erhalten wir EU-Bürger mit unseren Steuern das gesamte System in Brüssel, aber das wird schlicht und einfach nicht mehr registriert. Vielleicht gibt es doch noch eine vorweihnachtliche Erleuchtung?





Gerhard Lettner, 5020 Salzburg