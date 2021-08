Die Stadtpolitiker glauben wohl, wenn der Beton nicht dumpfgrau, sondern helleigelb ist, wird ein zugepflasterter Platz schöner.

Auf dem Kajetanerplatz hat man jedenfalls die eigenen Forderungen nach mehr Grün in der Stadt in eierner Betonwüste versenkt. Aber vielleicht könnten die sonst so kreativen Stadtgärtner helfend eingreifen und grüne Oasen im Beton schaffen?



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg