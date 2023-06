Eigen-/Verantwortung

Ich bin es müde, mir ständig von Medien/Politik und Gutmenschen anhören zu müssen, wie unbarmherzig wir seien und also auch Mitschuld am Tode der Flüchtlinge im Mittelmeer tragen. Es ist tragisch, aber alle diese Menschen sind freiwillig in diese Boote gestiegen. Alle wissen via Internet (jeder hat ein Handy) wie gefährlich das ist und sie gehen trotzdem dieses Risiko ein. Trotz aller prekären Umstände in ihren Herkunftsländern haben auch diese Menschen für ihr Leben selbst die Verantwortung zu tragen. Ich weigere mich, für ihren Tod mitverantwortlich zu sein.

ABER: Ich übernehme sehr wohl als Teil der westlichen Welt die Verantwortung für die Umstände, die diese Menschen so weit treiben, um dieses Risiko einzugehen. Unser Wohlstand fußt auf der Ausbeutung ihrer Länder, sie fußt auf der Ignoranz unserer Politiker, die sehenden Auges das bisschen Entwicklungshilfe an die korrupten Staatenlenker überweisen, deren einziges Ziel persönliche Macht und Geld ist und sie fußt zum weitaus größten Teil auf unserer Gier nach immer mehr.



UND: Ich habe diese Scheinheiligkeit der sogenannten "Gutmenschen" und der Medien satt: Wer von diesen großen "Mitleidern" ist bereit, auf sein neuestes Smartphone zu verzichten, wer ist bereit einen beträchtlichen Teil seines Einkommens für Projekte in den armen Ländern zur Verfügung zu stellen, wer verweigert den Kauf von Produkten, in denen kostbare Erze von Kinderhänden geschürft enthalten sind, wer ist bereit, seine Garderobe auf das Wesentliche zu beschränken und durch zehn Jahre hindurch zu tragen, damit Natur und Mensch in den Erzeugerländern entlastet werden usw., usw.

Ja, es gibt unser aller Verantwortung in der westlichen Welt, aber es gibt auch die Eigenverantwortung der Menschen in den armen Ländern: Zum Einen selbst auf ihr Leben zu achten und zum Anderen sich für die Veränderungen in ihren Herkunftsländern mit allen Kräften einzusetzen. Anmerkung zum Schluss: Auch wir Europäer verdanken unsere Freiheit und das gute Leben für alle unseren Vorfahren, die für diese Rechte mit ihrem Leben eingestanden sind - siehe z.B. französische Revolution!



Brigitte Preisch, 5280 Braunau