Eigenständige und reflektierte Meinung einer Maturantin

Zum Leserbrief "Offener Brief zur Matura" von Anna Farkas (SN-Lokalteil, 31. 3. 2020):

Liebe Anna Farkas! Mit großer Freude habe ich Ihren Beitrag im Lokalteil der SN vom 31. 3. 2020 gelesen. Es ist wirklich schön, wenn jemand in Ihrem Alter so reflektiert und zukunftsorientiert seine Meinung äußert.

Ich stimme Ihren Ansichten voll und ganz zu und sehe in Ihrem Schreiben genau jene Reife, die ja gerade eine Matura hervorbringen soll. Die Prüfung in Deutsch werden Sie bestimmt bestehen. Machen Sie bitte weiter so. Lassen Sie sich nicht von den Zynikern und Mitläufern unseres Landes verunsichern. Es braucht vor allem auch junge Menschen, die ihren Kopf nicht nur als Zierde vor sich hertragen, sondern solche, die eigenständig denken, sich ihre Meinung selbst bilden und ganz wichtig, nicht damit hinter dem Berg halten.

Bravo und viel Glück und Erfolg für Ihre Matura und weitere Zukunft!





Monika Nyenstad, 6170 Zirl