Sehr geehrter Herr Koller,

in Ihrem Leitartikel beklagen Sie den Schaden für die Demokratie im Zuge des Bankenskandals in Mattersburg. Das Vertrauen der Bürger in den Staat sei erschüttert worden (Leitartikel v. 8.8.).

Natürlich ist es ein Skandal, dass sämtliche beschriebenen Prüforgane über Jahre oder sogar Jahrzehnte in diesem Fall versagt haben. Aber andererseits möchte ich auch die Eigenverantwortung der Sparer in Erinnerung rufen.

Man muss kein ausgewiesener Finanzexperte sein, um zu wissen, dass in der aktuellen Bankenlandschaft Negativzinsen auf Einlagen verrechnet werden. Wenn also eine Bank für die Einlagen der Kunden 1 Prozent oder mehr bezahlt, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder der Geldbedarf des Institutes ist so hoch, dass stark überhöhte Zinsen bezahlt werden müssen, und/ oder es geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Obwohl das eigentlich jedem klar sein müsste und die Geschichte sich wiederholt (Immofinanz, Meindl European Land bzw. andere Skandale der Vergangenheit), ist beim Auffliegen des Betruges das Geschrei groß und es ertönt der Ruf nach dem Schutz des Staates.

Dieser hilft durch die staatliche Einlagensicherung, also mit dem Geld der Steuerzahler. Jeder enttäuschte Sparer bekommt seinen Schaden bis 100.000 Euro ersetzt. Der Vertrauensbruch gegenüber dem Staat hält sich also in Grenzen. Erschreckend und auf mangelndes Finanzwissen zurückzuführen ist, dass einige Institutionen und Firmen Millionenbeträge in diese vermeintlich sicheren Einlagen investiert haben.







Alfred Oberläuter, 5020 Salzburg