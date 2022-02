Eigenverantwortung? Fehlanzeige!

Trotz der Pandemie seit zwei Jahren ist "Eigenverantwortung" für sehr viele immer noch ein Fremdwort.

Ich habe eine Dauerkarte in der Red-Bull-Arena und habe am Mittwoch das Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayern München mit fast 30.000 Fans besucht. Mehrfach wurde im Vorhinein informiert, dass im gesamten Stadionbereich die FFP2-Masken-Pflicht besteht, außer man isst oder trinkt gerade etwas. Von rund 50 Personen in meiner näheren Umgebung (zwei Reihen vor und hinter mir, links und rechts) hatte außer mir noch genau eine Person die FFP2-Maske auf. Trotz nochmaligem Aufruf durch unseren Stadionsprecher hat das genau gar niemanden interessiert.

Es beginnt ja schon vor dem Stadion. Ich fahre immer mit dem Bus zum Ost-Parkplatz. Im Bus haben kurioserweise fast alle eine Maske auf. Kaum öffnen sich die Türen, werden aber die Masken (teilweise noch im Bus) heruntergerissen. Dass im Anschluss diese Brücke über die Bundesstraße kommt, die die Menschenmassen dicht gedrängt Richtung Stadion passieren, scheint schon niemanden mehr zu interessieren.

Vor dem Stadion eng zusammenstehende Gruppenbildungen (sicher nicht alle aus einem Haushalt), ebenfalls ohne Maske.

Auch in der Schlange vor dem Zutritt setzen viele die Maske erst kurz vor der "Kontrolle" wieder auf. Aber es betrifft ja nicht nur die Maskenpflicht, die ja offenbar in naher Zukunft ohnehin fallen wird.

Es sollte auch allgemein bekannt sein, dass im Stadion auf den Tribünen Rauchverbot herrscht. In der Reihe hinter mir hat einer sicher eine Packung Zigaretten geraucht, dadurch haben sich natürlich die Burschen eine Reihe dahinter auch eine angeraucht. Also auch hier werden Vorschriften ignoriert, ohne Rücksichtnahme auf andere. Also hoffen wir, dass keine neue Virusvariante kommt, die alle Bemühungen zur Rückkehr in die Normalität wieder zunichtemacht. Denn mit dieser "Eigenverantwortung" stehen wir leider auf verlorenem Posten.



Bernhard Tausch, 5411 Oberalm