Ein Abgrund tut sich auf

Der Lokalteil der "Salzburger Nachrichten" titelt am 20. 3. ganz groß "Über 60-Jährige lehnen S-Link am deutlichsten ab". Das ist kein Wunder, denn diese Personengruppe hat ihr Berufsleben meistens schon hinter sich und weiß, wie hart Geld erarbeitet werden muss. Da ist es ein grober Frevel, wenn für eine U-Bahn drei Milliarden - plus obligate Verteuerung von mindestens 20 Prozent - buchstäblich "vergraben" werden.

Diese Leute denken natürlich auch an die Kosten-Nutzen-Rechnung, die in diesem Fall verheerend ausfällt. Erstens ist die Stadt viel zu klein für so einen unterirdischen - besonders teuren - Verkehrsweg von Nord nach Süd und zweitens hat Salzburg auch Stadtteile in West und Ost, die dann vielleicht auch eine Minimetro möchten.

Nur damit die Untersberg-Dörfer Anif und Grödig die gewünschte Schienenanbindung bekommen, muss nicht gleich die ganze Stadt darunter leiden. Es könnte ja stattdessen von den Stieglgründen, die ja bereits schienenmäßig angebunden sind, eine Ausweitung in den Südwesten kommen.

Das würde einen Bruchteil kosten und viel umweltschonender sein, denn mir kann niemand erklären, dass bis zu zehn Jahre lang andauernde Tiefbaugrabungen besonders umweltfreundlich sind!

Ich halte mich da an Friedrich Nietzsche: "Wenn du lange in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund in dich hinein!"



Josef Blank, 5061 Elsbethen