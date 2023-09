Ein Albtraum - Kolm Saigurn

Gott sei Dank kommt der nächste Morgen, man erwacht und es war nur ein böser Traum. Dieser Albtraum geht nicht vorbei, er bleibt.

Der Wasserfallweg in Kolm Saigurn ist Geschichte. Eine riesige Steinlawine hat den ganzen Almboden verschüttet.

Hermann Maislinger, wie sagtest du kürzlich in einem Film, um fünf Uhr mache ich das Fenster auf, atme, schmecke die Luft. Koim ist ein Gefühl. Was wird das heute für ein Tag?

Der 28. August 2023 wurde kein guter Tag. Ein Albtraum Tag.

Der Wasserfall Weg fast unsichtbar eingebettet in der Natur, am Fuß des Sonnblicks und des Hocharns. Für unzählige Menschen ein unvergessliches Erlebnis. Für Familien mit ihren kleinen Kindern, ganz nahe die Kraft des Wassers zu sehen und zu spüren, das Wasser einzuatmen. Viele Menschen, die sich gefreut haben, wenn sie den Weg achtsam Schritt für Schritt schafften.

Für viele, so wie auch für mich, einige Stunden Auszeit, abschalten, den Wasserfallweg und Kolm Saigurn genießen. Die Vegetation, die unzähligen schönen Steine alles glänzend vom Staub der Wasserfälle. Die Pferde und Kühe, die stundenlang einfach nur ruhig auf dem Almboden verharren, als würden sie meditieren.

Am Ende des Weges lädt das Naturfreundehaus zum Verweilen ein.

Hermann, Gerrit und vom ganzen Team wird man herzlich begrüßt, den Durst gelöscht, gut gegessen, Zeit zum Ausruhen.

Das ist Kolm Saigurn.

Danke Hermann Maislinger für die vielen Jahre, die wir deinen Wasserfallweg genießen konnten.

Kolm Saigurn hat sich verändert, aber es ist immer noch Kolm Saigurn.

Ein großes Danke und Glück auf allen Helfern, die jetzt Kolm Saigurn wieder begehbar und befahrbar machen.





Marika Krackl, 5661 Rauris