Ein anderer Lebensweg im Zeitalter des Hedonismus

Zu den kritischen Stimmen zum ewigen Gelübde: Es verwundert mich nicht, dass wir im Zeitalter des Hedonismus glauben, es gäbe abseits von Konsum, Begierde und Karriere keinen anderen Lebensweg. Schließlich wird uns ja täglich in TV und Werbung nichts anderes suggeriert. Umso mehr bewundere ich die Entscheidung von Frau Maria Annie Shori, diesen Weg zu gehen. Auch weil ich selbst nicht in der Lage wäre, solch ein Leben zu führen. Meine Hochachtung und Gratulation zu Ihrer Entscheidung. Sie werden in Zukunft von dem Wasser trinken, von dem Sie keinen Durst mehr bekommen.



Paul Fellner, 2221 Groß-Schweinbarth