Zur Strompreiserhöhung: Was soll ein Gutachten von einem Anwalt bringen? Die Salzburg AG will Zeit gewinnen und sucht nach Möglichkeiten, weiter zu tricksen und schaffte es mit Ausnützung sämtlicher bilanztechnischer Spielräume offenbar, den Gewinn für 2022 von 45 Millionen Euro auf 20 zu senken. Glauben darf man das erst dann, wenn auch das Finanzamt diese Winkelzüge akzeptiert! Also lange, sehr lange nach der Landtagswahl.



Reinhard Bimashofer, 9872 Millstatt