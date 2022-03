Meine Mutter geht gerne am Ignaz-Rieder-Kai eine Stunde spazieren. Leider ist sie oft verängstigt, weil Radfahrer den Kai als Radrennstrecke verwenden: - ohne Klingelzeichen, in schnellem Tempo knapp an Spaziergängern vorbeifahren.

Seid bitte rücksichtsvoller! So können unnötige Unfälle vermieden werden. Danke!



Dorita Eaton, 5026 Salzburg