Ein Appell für mehr Toleranz in Klassenzimmer

Ich bitte die Lehrerinnen und Lehrer angesichts der immer tiefer werdenden Spaltung unserer Gesellschaft, sich ihrer diesbezüglichen Verantwortung in der Schule bewusst zu sein.

Aufgrund der ständig in den Medien transportierten Maßnahmen zur Erhöhung des Drucks auf Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, besteht auch in der Schule die Gefahr, dass ungeimpfte Kinder und Jugendliche ausgegrenzt, bloßgestellt und gemobbt werden. Ich bin mir sicher, dass sie alle ein solches Verhalten unter den Schülerinnen und Schülern grundsätzlich nicht gut heißen.

Ich befürchte allerdings, dass sich die allgemeine Stimmungsmache auch in den Schulen breitmachen wird, sofern Lehrer und Lehrerinnen den jungen Menschen nicht erklären, dass in einer freien demokratischen Gesellschaft andere Meinungen zu respektieren sind, und es ganz falsch und traurig wäre, wenn wegen unterschiedlicher Auffassungen zu einem Thema Klassengemeinschaften belastet oder gar Freundschaften zerstört würden! Gerade die Impfung gegen Sars Cov 2 bei Kindern und Jugendlichen mit MRNA-Impfstoffen hält einer seriösen Nutzen-Risikoabwägung nicht stand. Kindern und Jugendlichen deshalb ein schlechtes Gewissen zu machen, oder sie gar vom gesellschaftlichen Leben auszuschließen, ist im höchsten Maße unfair und verantwortungslos!

Teresita Laner-Simmerstätter, 6320 Angerberg