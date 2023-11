Ein Appell für die neue Woche von Andreas Koller

Der Missbrauch der demokratischen Einrichtungen hat in Österreich lange Tradition. Das ist vermutlich eine der Auswirkungen der heimischen Gemütlichkeit und volkstümlichen Gepflogenheiten. Die in der Homepage des österreichischen Parlaments dargestellten Grundprinzipien sind Maskerade und werden seit Jahren von den politischen Parteien und deren Abgeordneten außer Acht gelassen.

Parlamentarische Arbeit besteht mittlerweile - wie Andreas Koller so treffend schreibt - im Wesentlichen aus Schlammcatchen, gegenseitigem Anpatzen, Demokratieschädigung und Vernichtung von Steuermitteln. Und das alles hemmungslos und völlig ungeniert. Einer der Hauptakteure ist neben den Parteiführern der saubere Nationalratspräsident, der seit geraumer Zeit die Grenzen seiner Machtfülle (oder auch des möglichen Machtmissbrauchs) auslotet. Wie heißt es doch?: "Wie der Herr, so's Gescherr!" Ganz so nebenbei füllen sich raffgierige Investoren und Neofeudalisten ihre Konten (im In- und Ausland), betreiben Steuerbetrug und entziehen sich mehr und mehr der Kontrolle durch die staatlichen Institutionen.

Die Aufarbeitung - so Koller - müsste weit über den Aufklärungshorizont der "Inquisitoren" hinausgehen. Das setzt aber voraus, dass deren Horizont nicht beschränkt ist und sie auch wissen, wie man das Land für die Zukunft krisensicher und einig machen kann. Der Handlungsbedarf und die Agenda sind ja nahezu unbegrenzt. Ergebnislose U-Ausschüsse und Vorwahlkämpfe auf Staatskosten sind ganz sicher keine angemessenen Mittel.





Josef Landlinger, 5330 Fuschl am See